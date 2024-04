Droht Berlin der Bau-GAU? Gewerkschaft warnt vor Streik

Berlin - In Berlin könnte bald Stillstand auf den Baustellen herrschen. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) hat mit Streiks gedroht.

Der Wohnungsbau in Berlin steckt in der Krise. (Symbolbild) © IG BAU | Tobias Seifert

"Bagger, Kräne, Betonmischer – alle im 'Ruhemodus'. Das droht, wenn der Bau in den Streik rutscht", warnte Thomas Hentschel, Bezirksvorsitzender der IG Bau, am Donnerstag in einer Mitteilung.

Hintergrund sind Schwierigkeiten bei den aktuellen Tarifverhandlungen. Geht es nach der Gewerkschaft, sollen im Baugewerbe Beschäftigte künftig mehr Geld in der Lohntüte haben.

Aber: "Drei Verhandlungstreffen haben die Arbeitgeber scheitern lassen. Jetzt liegt ein Schlichterspruch auf dem Tisch. Bauhandwerk und Bauindustrie machen bislang keine Anstalten, den Kompromiss zu akzeptieren", so Hentschel.

Die IG Bau fürchtet eine massive Abwanderung von Fachkräften, sollten die Verhandlungen scheitern. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit arbeiten mehr als 29.900 Beschäftigte in rund 2540 Bauunternehmen in Berlin.

Sollten die Bauunternehmen der Hauptstadt den Schlichterspruch nicht annehmen, will die Gewerkschaft in den Arbeitskampf treten. "Es steht Spitz auf Knopf", mahnte der Bezirksvorsitzende.