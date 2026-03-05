Google investiert Milliarden in neues Mega-KI-Zentrum in Deutschland

Berlin - Der US-Technologiekonzern Google hat in Berlin ein Zentrum für künstliche Intelligenz eröffnet.

Das neue "Google AI Center" befindet sich im Forum an der Museumsinsel. © Soeren Stache/dpa

Das neue "Google AI Center" ist zentraler Bestandteil eines groß angelegten Investitionsprogramms von 5,5 Milliarden Euro, mit dem der Konzern bis 2029 seine Infrastruktur in Deutschland ausbaut und die hiesige Wirtschaft bei der KI-Nutzung unterstützen will. Das Zentrum soll weiterhin eine vertiefte Zusammenarbeit mit Vertretern der Wissenschaft und der Politik fördern.

In den historischen Räumen des Forums an der Museumsinsel im Berliner Ortsteil Mitte bündelt Google künftig Teams von Google DeepMind, Google Research und Google Cloud unter einem Dach. Das Zentrum umfasst nun auch einen "AI-Demo-Space" zur Präsentation neuester KI-Technologien.

Philipp Justus, Google-Chef für Zentraleuropa, sagte, das Zentrum sei ein "Ort für Zusammenarbeit und Debatten", der den KI-Standort Deutschland voranbringen solle.

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (56, CDU) sagte: "Das ist ein guter Tag für Deutschland - für den KI-Standort Deutschland." Die Entscheidung von Google zeige, dass die Bundesrepublik ein attraktiver Hightech-Standort sei. "Hier vor Ort entstehen neue Ideen, Kooperationen und Produkte, von denen Start-ups, Mittelstand und Industrie profitieren."

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) sah in dem neuen Zentrum "einen klaren Vertrauensbeweis [für] die Stärke und Zukunftsfähigkeit" der Hauptstadt.