Google investiert Milliarden in neues Mega-KI-Zentrum in Deutschland

Der US-Technologiekonzern Google hat in Berlin ein Zentrum für künstliche Intelligenz eröffnet.

Von Christoph Dernbach

Berlin - Der US-Technologiekonzern Google hat in Berlin ein Zentrum für künstliche Intelligenz eröffnet.

Das neue "Google AI Center" befindet sich im Forum an der Museumsinsel.
Das neue "Google AI Center" befindet sich im Forum an der Museumsinsel.  © Soeren Stache/dpa

Das neue "Google AI Center" ist zentraler Bestandteil eines groß angelegten Investitionsprogramms von 5,5 Milliarden Euro, mit dem der Konzern bis 2029 seine Infrastruktur in Deutschland ausbaut und die hiesige Wirtschaft bei der KI-Nutzung unterstützen will. Das Zentrum soll weiterhin eine vertiefte Zusammenarbeit mit Vertretern der Wissenschaft und der Politik fördern.

In den historischen Räumen des Forums an der Museumsinsel im Berliner Ortsteil Mitte bündelt Google künftig Teams von Google DeepMind, Google Research und Google Cloud unter einem Dach. Das Zentrum umfasst nun auch einen "AI-Demo-Space" zur Präsentation neuester KI-Technologien.

Philipp Justus, Google-Chef für Zentraleuropa, sagte, das Zentrum sei ein "Ort für Zusammenarbeit und Debatten", der den KI-Standort Deutschland voranbringen solle.

Berliner Drohnen-Hersteller Stark will Tausende Soldaten ausbilden
Berlin Wirtschaft Berliner Drohnen-Hersteller Stark will Tausende Soldaten ausbilden

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (56, CDU) sagte: "Das ist ein guter Tag für Deutschland - für den KI-Standort Deutschland." Die Entscheidung von Google zeige, dass die Bundesrepublik ein attraktiver Hightech-Standort sei. "Hier vor Ort entstehen neue Ideen, Kooperationen und Produkte, von denen Start-ups, Mittelstand und Industrie profitieren."

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) sah in dem neuen Zentrum "einen klaren Vertrauensbeweis [für] die Stärke und Zukunftsfähigkeit" der Hauptstadt.

Weitere Google-Standorte sollen ausgebaut werden

Google-Deutschlandchef Philipp Justus (55, l.) spricht während der Eröffnung des Google AI Centers Berlin mit Karsten Wildberger (56, CDU), Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung.
Google-Deutschlandchef Philipp Justus (55, l.) spricht während der Eröffnung des Google AI Centers Berlin mit Karsten Wildberger (56, CDU), Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung.  © Soeren Stache/dpa

Flankiert wird die Eröffnung von neuen Kooperationen: Gemeinsam mit der Technischen Universität München (TUM) und der wissenschaftlichen Einrichtung Helmholtz Munich sollen verantwortungsvolle KI-Anwendungen für Medizin und Forschung - etwa in der Einzelzellforschung - entwickelt werden.

Google verwies zur Eröffnung des KI-Zentrums auf das enorme wirtschaftliche Potenzial der künstlichen Intelligenz. Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag von Google zeige, dass der flächendeckende Einsatz generativer KI bis zum Jahr 2034 in Deutschland eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von rund 440 Milliarden Euro pro Jahr generieren könnte.

Google wird über die kommenden vier Jahre 5,5 Milliarden Euro in den Standort Deutschland investieren.

Discounter Pepco ist pleite: Billig-Kette nennt Gründe für Krise
Berlin Wirtschaft Discounter Pepco ist pleite: Billig-Kette nennt Gründe für Krise

Das bislang größte Investitionsprogramm des Internetriesen für Deutschland umfasst neben dem neuen KI-Zentrum in Berlin auch den Bau eines neuen Rechenzentrums in der hessischen Kreisstadt Dietzenbach. Außerdem sollen die Google-Standorte in München und Frankfurt ausgebaut werden.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Berlin Wirtschaft: