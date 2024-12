11.12.2024 10:05 Heiß auf die Konkurrenz: Zalando will sich About You krallen

Der Online-Händler Zalando will seinen deutschen Konkurrenten About You schlucken.

Von Khang Mischke, Denis Zielke Berlin/Hamburg - Der Online-Händler Zalando will seinen deutschen Konkurrenten About You schlucken. Der drittgrößte Modehändler in Deutschland will einen wachsenden Konkurrenten übernehmen. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Je About-You-Aktie bietet der Berliner Dax-Konzern 6,50 Euro, wie Zalando am heutigen Mittwoch in Berlin bekannt gab. Der Kurs von Dienstagabend lag bei 3,90 Euro. Zalando habe bereits knapp drei Viertel des Grundkapitals des Hamburger Konkurrenten durch verbindliche Vereinbarungen mit Gründern und Vorstandsmitgliedern gesichert, hieß es weiter. Bei den Hauptaktionären von About You handelt es sich um die Versandhändler Otto, die Familie Otto, die Investmentfirma Heartland und die Gründer und Chefs der Firma um den Hamburger Unternehmer Tarek Müller (36). Nach About-You-Angaben hielt die Michael-Otto-Stiftung gemeinsam mit anderen Großaktionären bislang knapp zwei Drittel der Anteile an dem Modehändler. "Zalando und About You bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam den europäischen Mode- und Lifestyle-E-Commerce zu gestalten", erklärten die Unternehmen in einer Pressemitteilung.

