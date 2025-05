Mercedes kündigt Stärkung von Standort in Berlin-Marienfelde an

Berlin - Der Wirtschaftsstandort Berlin erfährt einen Aufschwung durch die Stärkung des Mercedes-Benz Digital Factory Campus (MBDFC) in Marienfelde.

Das Mercedes-Werk in Berlin-Marienfelde nimmt eine weltweit führende Rolle bei Innovationen im Produktionsprozess ein. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Aus dem globalen Digitalisierungs-Kompetenzzentrum für die Produktion werden Softwareapplikationen für den Bau von Autos in die weltweiten Mercedes-Werke geliefert.

Am 2026 soll hier nun auch ein neuer High-Performance-Elektromotor in Serie produziert werden, wie das Unternehmen bekannt gab.

Außerdem soll mit der Erprobung eines der fortschrittlichsten humanoiden Roboter der Welt, genannt "Apollo", an dem Standort eine neue Benchmark in der Automobil-Produktion gesetzt werden.

Der 1,73 Meter große Roboter wird aktuell in der Hauptstadt getestet und soll zunächst einfache, sich wiederholende Aufgaben übernehmen. Zudem wird in dem Werk in Marienfelde der Einsatz von künstlicher Intelligenz gefördert, wodurch es eine weltweit führende Rolle bei Innovationen im Produktionsprozess einnimmt.