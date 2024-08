Internationale Funkausstellung mit neuem Image: "IFA steht jetzt für ..."

Berlin - Die Technikmesse IFA feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Das Alter sollen die Besucher ihr zum Start am 6. September aber nicht anmerken. Die Veranstalter wollen vor allem einen Neuanfang.

Die Technikmesse IFA findet vom 6. bis zum 10. September in Berlin statt und feilt an einem moderneren Image. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die neue Ära fängt schon beim Namen an. Die drei Buchstaben standen einst für Internationale Funkausstellung. "Der Name beschreibt schon länger nicht mehr, was die IFA eigentlich ist", sagte Leif Lindner, der Chef der IFA-Management-Gesellschaft.

Spätestens seit Ende der 2000er Jahre, als der Bereich Haushaltsgeräte auf den Ausstellungsflächen hinzukam, bilde der Name Funkausstellung nicht mehr die ganze Bandbreite der Messe ab.

Die Buchstaben sollen deshalb eine neue Bedeutung bekommen: "IFA steht jetzt für innovation for all - Innovation für alle."