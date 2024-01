Mieten zu hoch: KaDeWe-Gruppe meldet Insolvenz an!

Berlin - Jetzt also doch: Die KaDeWe-Gruppe mit den Luxus-Kaufhäusern KaDeWe ( Berlin ), Oberpollinger ( München ) und Alsterhaus ( Hamburg ) hat Insolvenz angemeldet.

Steht das Berliner Luxus-Kaufhaus KaDeWe nach der Insolvenz der gleichnamigen Betreiber-Gruppe vor dem Aus? © Christophe Gateau/dpa

Der Betrieb der Häuser gehe aber weiter, teilte das Unternehmen am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Beantragt wurde demnach ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das Handelsunternehmen betonte, dass vor allem die Mieten an den drei Standorten das Geschäft belasten. Sie machten "ein nachhaltiges, ertragreiches Wirtschaften nahezu unmöglich", hieß es.

Die Insolvenz des Handelsunternehmens The KaDeWe Group GmbH folgt wenige Wochen, nachdem das Signa-Firmengeflecht des österreichischen Investors René Benko (46) in Schieflage geriet. Signa ist an der KaDeWe-Gruppe beteiligt.

Eine Insolvenz in Eigenverwaltung anstatt mithilfe eines Insolvenzverwalters beantragen in der Regel Unternehmen, die gute Aussichten haben, den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Es ist eine Variante des Insolvenzrechts, die statt auf eine Abwicklung auf die Sanierung eines Unternehmens zielt.