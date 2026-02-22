Berlinale-Eklat: Minister verlässt Saal wegen Propalästina-Rede
Von Lisa Forster
Berlin - Bundesumweltminister Carsten Schneider (50, SPD) verließ die Preisverleihung, als der syrisch-palästinensische Filmemacher Abdallah Alkhatib (37) seine Rede hielt.
Alkhatibs Film "Chronicles from the Siege" wurde als bestes Spielfilmdebüt ausgezeichnet - doch auf der Bühne richtete er scharfe Worte gegen die deutsche Regierung.
Alkhatib warf Deutschland vor, Partner "des Völkermords im Gazastreifen" zu sein, und schwenkte eine palästinensische Flagge.
Er sprach von einem "freien Palästina von jetzt bis ans Ende der Welt" und erklärte, man werde sich an Freunde und Feinde erinnern.
Im Saal gab es Applaus, aber auch Zwischenrufe.
Bundesregierung steht hinter Israel
Ein Sprecher Schneiders betonte: "Bundesminister Schneider hält diese Aussagen für nicht akzeptabel."
Israel streitet ab, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen - das ist auch die Position der deutschen Regierung - und spricht von Selbstverteidigung nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober 2023.
Titelfoto: Bildmontage: Christoph Soeder/dpa, Sebastian Christoph Gollnow/dpa