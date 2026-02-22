Berlinale-Eklat: Minister verlässt Saal wegen Propalästina-Rede

Von Lisa Forster Berlin - Bundesumweltminister Carsten Schneider (50, SPD ) verließ die Preisverleihung, als der syrisch-palästinensische Filmemacher Abdallah Alkhatib (37) seine Rede hielt.

Der Palästinensischer Regisseur Abdallah Alkhatib (37) spricht auf der Bühne bei der Verleihung für das beste Spielfilmdebüt. © Christoph Soeder/dpa

Alkhatibs Film "Chronicles from the Siege" wurde als bestes Spielfilmdebüt ausgezeichnet - doch auf der Bühne richtete er scharfe Worte gegen die deutsche Regierung.

Alkhatib warf Deutschland vor, Partner "des Völkermords im Gazastreifen" zu sein, und schwenkte eine palästinensische Flagge.

Er sprach von einem "freien Palästina von jetzt bis ans Ende der Welt" und erklärte, man werde sich an Freunde und Feinde erinnern.

Im Saal gab es Applaus, aber auch Zwischenrufe.