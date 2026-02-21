Die etwas andere Reiseapotheke: Kotti-Wache beschlagnahmt massenhaft Pillen
Berlin - Bei einer Fußstreife im U-Bahnhof Kottbusser Tor trafen die Polizisten auf einen Mann, der offenbar seine Pillen verkaufen wollte.
Doch wie die Polizei auf Instagram berichtete, ließen die Beamten den "Pharmahändler" nicht einfach ziehen.
Wenig später offenbarte ein Blick in seine Wohnung den vollen Umfang seines Geschäfts: mehrere Reisekoffer, prall gefüllt mit verschreibungspflichtigen Pillen wie Pregabalin und Tramadol.
Ein Großteil war sogar in der Zwischendecke versteckt.
Die beschlagnahmten Medikamente traten statt ihrer geplanten Reise den direkten Weg in die Asservatenkammer der Polizei an.
Titelfoto: Polizei Berlin