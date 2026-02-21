Die etwas andere Reiseapotheke: Kotti-Wache beschlagnahmt massenhaft Pillen

Berlin - Bei einer Fußstreife im U-Bahnhof Kottbusser Tor trafen die Polizisten auf einen Mann, der offenbar seine Pillen verkaufen wollte.

In den Koffern fanden sich vor allem Medikamente, die normalerweise gegen Angststörungen und Schmerzen eingesetzt werden. © Polizei Berlin

Doch wie die Polizei auf Instagram berichtete, ließen die Beamten den "Pharmahändler" nicht einfach ziehen.

Wenig später offenbarte ein Blick in seine Wohnung den vollen Umfang seines Geschäfts: mehrere Reisekoffer, prall gefüllt mit verschreibungspflichtigen Pillen wie Pregabalin und Tramadol.

Ein Großteil war sogar in der Zwischendecke versteckt.