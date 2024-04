Berliner Ensemble streicht alle Aufführungen bis Montag: Das ist der Grund

Bis Montag bleiben die Plätze im Berliner Ensemble wegen eines Wasserschadens leer. © Jens Kalaene/dpa

Grund ist ein Wasserschaden, wie das Berliner Theater am Samstag mitteilte.

Demnach war am Freitag während der Pause der laufenden Vorstellung "Iwanow" aus noch ungeklärter Ursache die Sprinkleranlage im Bühnenraum ausgelöst worden und hatte die Bühne geflutet.

Zwar kam niemand zu Schaden, die Vorstellung musste jedoch abgebrochen werden.

"Die Sprinkleranlage konnte nach wenigen Minuten abgestellt werden, das Wasser drang jedoch in die gesamte Unterbühne ein", hieß es in der Mitteilung. Erste Trocknungsarbeiten seien noch in der Nacht eingeleitet worden.