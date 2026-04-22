Berliner Museum will Hunderte Schädel zurückgeben: "Liegen Hinrichtungen durch Deutsche vor"

Berlin - Nach einer groß angelegten Untersuchung will die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin Hunderte Schädel aus Westafrika zurückgeben.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lässt klären, woher menschliche Überreste einer historischen Sammlung stammen. © Christoph Soeder/dpa

Die Herkunft der menschlichen Überreste wurde mehrere Jahre lang erforscht. "Wenn irgend möglich, sollen die menschlichen Gebeine dorthin zurückkehren können, woher sie stammen", teilte Stiftungspräsidentin Marion Ackermann mit.

Von 574 untersuchten Schädeln hätten 336 Schädel Gebieten im heutigen Kamerun zugeordnet werden können, 151 dem heutigen Togo, 23 dem heutigen Ghana und einer dem heutigen Nigeria, teilte die Stiftung mit. Bei 63 sei keine genauere Zuordnung möglich gewesen.

"Ein wesentlicher Teil der Schädel stammt von Arbeitern, die beim deutschen Eisenbahnbau in Kamerun umgekommen sind, aber auch von beraubten Nekropolen oder Schlachtfeldern", teilte die Stiftung mit. "In sehr vereinzelten Fällen liegen Hinrichtungen durch Deutsche vor."

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61, parteilos) teilte mit, die Provenienzforschung und Rückführung menschlicher Überreste seien für ihn "zentrale Anliegen bei der Aufarbeitung des Kolonialismus". Das Projekt der Stiftung zur Erforschung menschlicher Gebeine aus Westafrika sei ein Leuchtturmprojekt.