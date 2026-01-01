Süßer Start ins neue Jahr: ER ist Berlins erstes Baby 2026
Berlin - Im Vivantes-Klinikum kam um 0.17 Uhr das erste Baby des Jahres 2026 zur Welt. Auch in anderen Berliner Kliniken folgten in den frühen Morgenstunden mehrere Neugeborene.
Der kleine Emil machte den Auftakt ins Jahr 2026 – er erblickte nur wenige Minuten nach Mitternacht im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum das Licht der Welt.
Doch Emil blieb nicht lange allein: In derselben Klinik folgten in der Neujahrsnacht noch zwei weitere Babys – um 1.55 Uhr und 3.33 Uhr.
Auch in weiteren Vivantes-Kliniken wurden in den frühen Morgenstunden vier weitere Neugeborene begrüßt.
Vivantes betreibt in Berlin insgesamt sechs Geburtskliniken. Rund jedes dritte Kind, das in der Hauptstadt geboren wird, kommt in einer der Kliniken zur Welt.
Titelfoto: Screenshot/Vivantes