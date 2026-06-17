Besucher sollen Eintritt für Gedächtnis-Kirche zahlen, wenn ...

Berlin - Für den Besuch der Turmruine der evangelischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin-Charlottenburg soll künftig Eintrittsgeld fällig werden.

Für Andachten, Gottesdienste und Gebete bleibt der Eintritt auch zukünftig kostenlos. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Dabei gehe es um Turmbesteigungen und das Museum, sagte Pfarrerin Kathrin Oxen dem "Tagesspiegel". Die Idee basiere auf der geplanten Entwicklung des Turms zu einem touristischen Ort.

Die Umbauarbeiten könnten voraussichtlich im September beginnen und sollten rund zwei Jahre lang dauern. Wie viel der Eintritt in den Altbau anschließend kosten werde, sei noch nicht entschieden.

Das neuere Kirchengebäude, das nach Plänen des Architekten Egon Eiermann entstand und 1961 eingeweiht wurde, soll ohne Eintritt zugänglich bleiben. Generell gilt außerdem: Andachten, Gottesdienste und Gebete bleiben kostenfrei zugänglich.

Die Kirchenstiftung habe schon bei ihrer Gründung vor mehr als 120 Jahren im Statut festgelegt, dass geistliche Tätigkeiten nichts kosten dürften, sagte Oxen.

Auch der im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstörte alte Turm dient als Raum für Andachten oder das "Versöhnungsgebet von Coventry" am Freitag. In diesen Fällen werde ebenfalls kein Eintrittsgeld erhoben. Zahlen sollen Besucher jedoch für die Dauerausstellung nach deren geplanter Erweiterung.