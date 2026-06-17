Alarmierende Zahlen: Jetzt kommen neue Schutzplätze für Frauen

Berlin - Nach mehr als 13.000 registrierten Fällen von Partnerschaftsgewalt baut Berlin sein Hilfsangebot aus und schafft zusätzliche Schutzplätze sowie mobile Beratungsangebote für betroffene Frauen und Kinder.

Insgesamt wird Berlin dann Platz für 430 Familien bieten. (Symbolbild) © Maja Hitij/dpa

In diesem Sommer eröffnen nach Angaben des Senats das zehnte und elfte Frauenhaus. Dadurch kommen 27 Familienplätze mit 70 Betten für Frauen und Kinder zu dem bisherigen Angebot dazu.

Insgesamt verfügt Berlin dann über Platz für 430 Familien, das sind 945 Betten für Frauen und Kinder. Seit 2020 verdoppelte sich damit die Zahl der Familienplätze in den Frauenhäusern. Die Adressen dieser Häuser werden nicht genannt, um die Sicherheit der Frauen nicht zu gefährden und gewalttätige Männer fernzuhalten.

Zudem gibt es neue Beratungsstellen, die auch mobil unterwegs und Frauen vor Ort besonders in den Randbezirken helfen können.

"Gewalt gegen Frauen ist kein Randphänomen", betonte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (50, SPD). Die aktuellen Zahlen zeigten, dass Schutz und Beratungen weiter ausgebaut werden müssten.

"Jede Frau, die von Gewalt betroffen ist, muss schnell und verlässlich Hilfe bekommen", so die Senatorin.