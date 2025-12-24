Blut wird auch an Weihnachten gebraucht: DRK bietet Sondertermine an
Berlin - Um die Versorgung der Kliniken auch über die Weihnachtszeit sicherzustellen, bietet der Berliner DRK-Blutspendedienst Nord-Ost zusätzliche Blutspendetermine rund um die Feiertage an.
Hintergrund ist der traditionell hohe Bedarf an Blutpräparaten bei gleichzeitig sinkender Spendenbereitschaft im Dezember.
Während der Feiertage bleibt der Bedarf in Krankenhäusern konstant hoch - etwa für Notfälle oder onkologische Behandlungen. Gleichzeitig kommen viele Menschen in der Vorweihnachtszeit seltener zur Blutspende, sei es wegen Urlaub, Termindruck oder der aktuellen Erkältungs- und Infektionswelle.
Hinzu kommt, dass Blutpräparate nur begrenzt haltbar sind - je nach Art zwischen wenigen Tagen und maximal sechs Wochen.
Um Engpässe zu vermeiden, richtet der DRK-Blutspendedienst neben den regulären Terminen Sonderblutspenden am 26. und 27. Dezember 2025 sowie am Samstag, 3. Januar 2026, ein. Damit soll Spenderinnen und Spendern auch während der Feiertage eine unkomplizierte Möglichkeit gegeben werden, Blut zu spenden.
Zwischen dem 22. Dezember 2025 und dem 3. Januar 2026 erhalten alle Spendenden zudem eine kleine Überraschung als Dankeschön für ihr Engagement. Eine vorherige Terminreservierung wird empfohlen. Zur Blutspende ist ein gültiger Personalausweis mitzubringen.
Weitere Informationen zu Terminen und zur Blutspende gibt es über die kostenfreie Hotline.
Titelfoto: Haema / Johannes Amm/Haema Blutspendedienst/obs