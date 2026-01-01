Böller-Nacht in Berlin: 30 Verletzte in Marzahn, darunter auch Kinder

Berlin - In der Silvesternacht landeten in Berlin 30 Menschen mit Verletzungen durch Feuerwerkskörper im Unfallkrankenhaus Marzahn, darunter acht Kinder im Alter von sieben bis 17 Jahren. Viele erlitten teils schwerwiegende Verletzungen.

Zahlreiche Menschen verletzten sich in der Silvesternacht an den Händen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Viele der Verletzungen betrafen Hände: Teilweise mussten Finger oder Teile der Hand amputiert werden. Junge Männer, die sich über Raketenbatterien gebeugt hatten, erlitten Verbrennungen an Gesicht und Kopf. Weitere Verletzungen betrafen Augen und Ohren, einige Betroffene klagten über Tinnitus.

Besonders erschütternd seien die verzweifelten Eltern der verletzten Kinder gewesen, so die Kliniksprecherin.

Ungewöhnlich war in diesem Jahr, dass etwa die Hälfte der Verletzten bereits vor Mitternacht eingeliefert wurde. Das Krankenhaus sei aufgrund der Glätte in den Tagen vor Silvester ohnehin stark ausgelastet gewesen. Ärztinnen, Pflegekräfte und Helfer hätten die Situation dennoch gut bewältigt.