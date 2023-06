Brand in Tempelhof: Eine Person kommt ums Leben

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Stadtteil Tempelhof ist am Samstag eine Person gestorben.

Die Feuerwehr wurde am Nachmittag zu dem Wohnungsbrand nach Tempelhof alarmiert. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte, wurden die Rettungskräfte am frühen Samstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in die Schöneberger Straße alarmiert.

Dort stand eine Wohnung im Erdgeschoss eines Wohnblocks in Flammen.

28 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen und hätten den Brand schnell unter Kontrolle gehabt.