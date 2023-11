Brandgefährlicher Internet-Trend bei Kindern und Teenies: Politikerin schlägt Alarm

Berlin - Die "Hot Chip Challenge"-Mutprobe raubt nicht nur Generation TikTok den Atem. Auch Politik und Behörden haben schwer an dem viralen Trend mit den extrem scharfen Chips zu schlucken - und ziehen Konsequenzen.

Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (48, parteilos) fordert Eltern und Erziehungsberechtigte mit Blick auf den Trend zum Handeln auf. © Soeren Stache/dpa

"Die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere das Wohlbefinden unserer Kinder und Jugendlichen, ist von besonderer Bedeutung", warnte Berlins Justizsenatorin, Felor Badenberg (48, parteilos) in einer Mitteilung vor dem Trend.

Die Politikerin fordert Eltern und Erziehungsberechtigte zum Handeln auf. Badenberg sieht sie in der Verantwortung, "die Kinder und Jugendlichen über die Risiken von übermäßigem Konsum dieser extrem scharfen Lebensmittel aufzuklären und zu schützen".

Die Berliner Lebensmittelkontrollbehörden überwachen den Angaben nach das Geschehen und werden "bei weiteren Beschwerden und Befunden im Zusammenhang mit Hot Chips umgehend tätig".

Doch worum geht es überhaupt in der Mutprobe? Sie stammt vom tschechische Hersteller "Hot Chip" selbst. Er rief einen Trend ins Leben, der sich in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreitete. Es ist nur ein einziger Maistortilla-Chip in der Sarg-Verpackung enthalten. Zum Anfassen wird sogar ein Schutzhandschuh mitgeliefert. Ein Warnhinweis prangt auf der Schachtel.