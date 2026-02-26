Berlinale in der Krise: Tricia Tuttle bleibt vorerst Intendantin!

Berlin - Bei einer Krisensitzung zur Berlinale fiel laut Bundesregierung keine Entscheidung über Intendantin Tricia Tuttle (56).

Berlinale-Chefin Tricia Tuttle (56) steht in der Kritik, sich nicht klar genug vom politischen Geschehen während des Festivals abgegrenzt zu haben. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Heute Morgen fand eine Aufsichtsratssitzung der KBB GmbH im Kanzleramt statt. Thema war die Berlinale", gab ein Sprecher von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61, parteilos) dem RBB bekannt.

Die Gespräche zur Ausrichtung der Berlinale sollen in den nächsten Tagen zwischen Intendantin Tuttle und dem Aufsichtsrat fortgesetzt werden.

In der Aufsichtsratssitzung sei neben der Ausrichtung der Festspiele auch über die israelfeindlichen Äußerungen bei der Preisverleihung gesprochen worden. Dabei sei konstruktiv und offen diskutiert worden.

Hintergrund der Kritik an Tuttle ist eine Reihe propalästinensischer Auftritte während der diesjährigen Filmfestspiele. So nutzte der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Alkhatib (37) seine Dankesrede nach dem Preis für das beste Spielfilmdebüt, um die Haltung der Bundesregierung im Gaza-Krieg zu kritisieren.