Berlin glänzt: Charité gehört erneut zu den Top-Kliniken der Welt
Berlin - Die Berliner Charité zählt im "World's Best Hospitals"-Ranking erneut zu den zehn besten Kliniken weltweit.
In dem Rangfolge des US-Magazins "Newsweek" landet die Berliner Universitätsklinik Charité auf Platz acht weltweit. Heißt: Nummer eins in Deutschland und europaweit die Nummer zwei.
Nach eigenen Angaben nahmen "Newsweek" und das Statistikportal "Statista" mehr als 2500 Krankenhäuser rund um den Globus unter die Lupe.
Bewertet wurde auf Basis ärztlicher Empfehlungen, von Ergebnissen aus Patientenzufriedenheitsbefragungen sowie medizinischer Kennzahlen – etwa zur Behandlungsqualität und zu Hygienestandards.
Auch in spezialisierten Fachbereichen überzeugt die Berliner Klinik: Die Charité erreichte die Top-10-Platzierungen unter anderem in Neurologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Herzchirurgie, Endokrinologie und Orthopädie.
Nach eigenen Angaben behandelt die Charité jährlich rund 144.000 stationäre und teilstationäre Patienten sowie mehr als 822.000 ambulant. In Klinik, Forschung und Lehre arbeiten dort über 5700 Ärzte und Wissenschaftler sowie mehr als 6800 Pflegekräfte.
Titelfoto: Lilli Förter/dpa