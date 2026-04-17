Bundespresseball ohne Bundeskanzler Friedrich Merz?

Berlin - Politiker , Journalisten, Wirtschaftsvertreter und mehr als 2000 weitere Gäste treffen sich am Freitagabend ab 18 Uhr im Berliner Hotel Adlon zum 73. Bundespresseball.

Wie üblich wird der Ball von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70, SPD) und seiner Frau Elke Büdenbender (64) eröffnet. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Eröffnet wird der Ball wie in den vergangenen Jahren von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70, SPD) und seiner Frau Elke Büdenbender (64).

Vermisst wird hingegen Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU), der bislang nicht zusagte – vor seiner Zeit als Bundeskanzler kam er immer gern.

Der Abend in dem Hotel am Brandenburger Tor steht unter dem Motto: "Für die Demokratie. Pressefreiheit stärken."

Angesichts der Wahlerfolge demokratiefeindlicher Kräfte sei dieses Thema aktueller denn je, teilte die Bundespressekonferenz, der Zusammenschluss der Hauptstadt-Journalisten, als Veranstalter mit.