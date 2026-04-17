Bundespresseball ohne Bundeskanzler Friedrich Merz?

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Tausende Gäste feiern beim Bundespresseball in Berlin, darunter Bundespräsident Steinmeier. Doch es geht nicht nur um Party, sondern auch um eine Botschaft.

Von Andreas Rabenstein, Stefan Kruse

Berlin - Politiker, Journalisten, Wirtschaftsvertreter und mehr als 2000 weitere Gäste treffen sich am Freitagabend ab 18 Uhr im Berliner Hotel Adlon zum 73. Bundespresseball.

Wie üblich wird der Ball von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70, SPD) und seiner Frau Elke Büdenbender (64) eröffnet. (Archivfoto)
Wie üblich wird der Ball von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70, SPD) und seiner Frau Elke Büdenbender (64) eröffnet. (Archivfoto)  © Annette Riedl/dpa

Eröffnet wird der Ball wie in den vergangenen Jahren von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70, SPD) und seiner Frau Elke Büdenbender (64).

Vermisst wird hingegen Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU), der bislang nicht zusagte – vor seiner Zeit als Bundeskanzler kam er immer gern.

Der Abend in dem Hotel am Brandenburger Tor steht unter dem Motto: "Für die Demokratie. Pressefreiheit stärken."

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Angesichts der Wahlerfolge demokratiefeindlicher Kräfte sei dieses Thema aktueller denn je, teilte die Bundespressekonferenz, der Zusammenschluss der Hauptstadt-Journalisten, als Veranstalter mit. 

Wird Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) der Veranstaltung diesmal fernbleiben?
Wird Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) der Veranstaltung diesmal fernbleiben?  © Kay Nietfeld/dpa

Der Bundespresseball, der schon zu Zeiten des Regierungssitzes in Bonn beliebt war, bietet diverse Tanzflächen, Bars und Buffets. Abendkleid und Smoking sind Pflicht – auch wenn sich keineswegs alle Besucher daran halten.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa, Kay Nietfeld/dpa (Bildmontage)

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