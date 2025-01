BVG legt in Tarifrunde Angebot vor: Ein Detail sticht ins Auge

Berlin - Im Tarifstreit bei den Berliner Verkehrsbetrieben ( BVG ) hat die Arbeitgeberseite in der zweiten Gesprächsrunde ein Angebot vorgelegt.

Die Zeichen stehen erneut auf Arbeitskampf. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Es sieht 15,3 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten bei einer Laufzeit von vier Jahren bis Ende 2028 vor, wie die BVG mitteilte. Der neue Tarifvertrag soll demnach rückwirkend ab 1. Januar 2025 gelten.

Enthalten seien auch deutliche Steigerungen von bis zu 84 Prozent bei Zulagen, insbesondere für Schichtarbeit und für die 7400 Fahrerinnen und Fahrer, hieß es. "Das ist ein ernsthaftes Angebot", teilte BVG-Personalvorständin Jenny Zeller-Grothe mit.

"Wir zeigen damit, dass wir gute und zügige Lösungen wollen, für unsere Mitarbeitende und das Unternehmen." Die lange Laufzeit gebe dem Unternehmen Planungssicherheit auf dem Weg zur Stabilisierung.

Das Angebot liege deutlich unterhalb dessen, was die Tarifkommission gefordert habe, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft will für die rund 16.000 Beschäftigten monatlich 750 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten durchsetzen. Zudem fordert sie ein 13. Monatsgehalt, eine Fahrdienst- beziehungsweise Wechselschichtzulage in Höhe von 300 Euro sowie eine Schichtzulage von 200 Euro.