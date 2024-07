BVG postet EM-"Urakel": Die Botschaft ist eindringlich

Berlin - Vor dem großen EM -Finale im Olympiastadion haben die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG ) mit Witz auf Missstände bei Bus, Bahn und Co. aufmerksam gemacht. Dabei wird das Duell zwischen Spanien und England zur Randnotiz und weicht einer klaren Ansage.

So sauber sieht es bei der BVG-Flotte selten aus. © Jens Kalaene/dpa

In den sozialen Medien teilte das Unternehmen am heutigen Sonntag ein Video, das es mit "Das BVG EM-Urakel" übertitelte.

In dem kurzen Clip ist eine leere Bierflasche auf dem Boden einer U-Bahn zu sehen, die während der Fahrt von links nach rechts rollt. Zudem sind am jeweiligen Rand eine englische beziehungsweise eine spanische Flagge eingeblendet.

Wer nun an ein klassisches EM-Orakel denkt, der irrt. "Klar, dass sich die Bierflasche für England entscheidet", nahm die BVG das Ergebnis der Pulle vorweg. Tatsächlich kullerte sie auf die linke Seite.

Das Anliegen des Unternehmens ist aber ein anderes und es geht nicht in erster Linie um Fußball. Am Ende des Videos hebt jemand die Flasche auf und wettert in Richtung Kamera: "Sag mal, geht’s noch? Heb' doch den Müll einfach mal auf, anstatt zu filmen. Ich glaube, es hakt!"

In der Endtafel ist dann noch zu lesen: "Und nicht vergessen: Mit sauberen Bahnen gewinnen wir alle!" In diesem Sinne wünschte das Unternehmen: "Viel Spaß beim Finale ihr Bahnausen!"