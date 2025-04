BVG will Busangebot in Schmargendorf verbessern

Berlin - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen das Busangebot in Schmargendorf verbessern. Grund ist auch ein neues Wohnquartier in dem Ortsteil.

Ab Ende April werden die Berliner Buslinien 249 und 215 miteinander verbunden. © Jörg Carstensen/dpa

Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, wird die bestehende Linie 249 ab dem 27. April mit der neuen Linie 215 verbunden. Damit gibt es künftig eine direkte Busverbindung zwischen dem S+U-Bahnhof Heidelberger Platz und dem Elsterplatz.

Mit der neuen Linie will die BVG auch das Neubauprojekt Maximilians-Quartier an der Helene-Jacobs-Straße mit in den Radius des Nahverkehrsplans holen.



Fast 1000 Eigentums- und Mietwohnungen sind auf einer Fläche von fast fünf Hektar in dem neuen Quartier im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf entstanden. Nun ist es durch die Linie 215 auch direkt an den ÖPNV angeschlossen.