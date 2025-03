BVG wollen saubere Stadtluft und schaffen "echten Meilenstein"

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) rüsten auf E-Busse um. © BVG/Oliver Lang

In den vergangenen Tagen sind die Tiefbauarbeiten des Betriebshofes an der Köpenicker Landstraße gestartet, wie die BVG am heutigen Donnerstag mitteilten.

Auf dem rund 44.000 Quadratmeter großen Gelände in Schöneweide sollen neben einer Werkstatt- und Servicehalle auch ein modernes Verwaltungsgebäude sowie Abstell- und Lademöglichkeiten für rund 200 E-Busse entstehen.

"Dieser Betriebshof ist ein echter Meilenstein für unsere Stadt, denn er ermöglicht es uns, 200 zusätzliche Elektrobusse in den Betrieb zu schicken", freut sich Henrik Falk (54), Vorstandsvorsitzender der BVG, über den ersten reinen Elektrobus-Betriebshof, der im Jahr 2027 fertiggestellt werden soll.

Dadurch soll die Berliner Luft "ein bisschen sauberer" werden.