Endlich freie Fahrt: U9 fährt wieder von Osloer Straße bis Rathaus Steglitz

Berlin - Gute Nachrichten für alle Fahrgäste der U9: Die U-Bahn fährt ab kommendem Montag wieder regulär zwischen Osloer Straße und Rathaus Steglitz.

Ende November rückte die Berliner Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung zum U-Bahnhof Schloßstraße aus. © Jörg Carstensen/dpa

Damit enden die Einschränkungen nach dem Brand im U-Bahnhof Schloßstraße im November, wie die BVG mitteilte. Auch der Bahnhof Schloßstraße wird demnach wieder regulär in beide Richtungen bedient.

Ende November war die Berliner Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung am U-Bahnhof Schloßstraße in Steglitz mit einem Großaufgebot ausgerückt.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf. Zunächst fuhren die Züge der U9 nur zwischen Osloer Straße und Friedrich-Wilhelm-Platz. Seit Ende Januar gab es einen Pendelverkehr zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rathaus Steglitz.

In den vergangenen Wochen seien laut BVG die Schäden beseitigt worden. Neben der aufwendigen Reinigung mussten zahlreiche sicherheitsrelevante Anlagen geprüft, repariert oder ersetzt werden.