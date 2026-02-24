BVG-Rumms: Nächster Streik am Wochenende

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi hat in Berlin zum nächsten Ausstand im Nahverkehr aufgerufen. Am Freitag und Samstag sollen Busse, Trams und U-Bahnen bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) für 48 Stunden in den Depots bleiben, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Am Wochenende müssen Berliner wieder umplanen. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Es ist der zweite Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Der von der Deutschen Bahn betriebene S-Bahn- und Regionalverkehr ist nicht betroffen.

"Der Streik beginnt mit der Frühschicht am Freitag und endet mit dem Ende der Nachtschicht Sonntagfrüh", teilte Verdi mit. Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) und die BVG hätten in den bisherigen drei Gesprächsrunden den Einstieg in echte Verhandlungen verweigert, betonte die Gewerkschaft. Deshalb rufe Verdi nun zum Arbeitskampf auf.

Die BVG kritisierte die Maßnahme als "völlig unverhältnismäßige Eskalation". Die Verhandlungen in der Hauptstadt lägen im vereinbarten Zeitplan. "Und trotzdem eskaliert Verdi Berlin, um einer bundesweiten Verdi-Dramaturgie zu folgen, ohne die Berliner Realität anzuerkennen."

Verdi hat nicht nur in Berlin, sondern auch in fast allen anderen Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Mancherorts dauert der Arbeitskampf lediglich einen Tag.