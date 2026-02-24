Tragischer Unfall in Mariendorf: 35-Jähriger rast gegen Baum und stirbt

Berlin - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist in der Nacht zu Dienstag ein 35-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt.

Die Rettungskräfte konnten für den Unfallfahrer nichts mehr tun. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Das Auto sei kurz vor Mitternacht auf dem Mariendorfer Damm im Ortsteil von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Für den 35-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.