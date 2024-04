Nach verheerendem Kabelbrand: U6 rollt ab Montag wieder durch!

Berlin - "Volle Fahrt voraus!", heißt es wieder für Züge der U6 in Berlin . Nach einem Kabelbrand wird die wochenlange Teil-Sperrung der Nord-Süd-Verbindung wieder aufgehoben. Doch es kommt weiterhin zu Einschränkungen.

Die aufwendigen Reparaturarbeiten nach einem Kabelbrand an der U6 in Berlin neigen sich dem Ende zu und der Ersatzverkehr wird aufgehoben. © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am heutigen Freitag mitteilten, werden Fahrgäste zwischen den Stationen Kurt-Schumacher-Platz und Reinickendorfer Straße ab kommendem Montag wieder durchfahren können.

Doch Fahrgäste am Bahnhof Seestraße in Fahrtrichtung Alt-Mariendorf schauen noch für ein paar weitere Tage in die leere Röhre.

Aufgrund von abschließenden Arbeiten und Prüfungen muss der Halt den BVG zufolge an dieser Station zunächst noch entfallen.

Der Bahnhof wird bis dahin auf der gegenüberliegenden Strecke in Richtung Alt-Tegel erreichbar sein.

Voraussichtlich ab kommendem Freitag, 19. April, sollen dann die Züge in beiden Richtungen wieder wie gewohnt fahren.