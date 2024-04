Neue Endstation bei der U-Bahn-Linie U8: Berliner Senat sagt Finanzierung zu

Die U8 soll in wenigen Jahren bis in das Märkische Viertel rollen. (Symbolbild) © Joerg Carstensen/dpa

Verkehrssenatorin Manja Schreiner (45, CDU) hat in der vergangenen Senatssitzung die Finanzierungsvereinbarung mit der BVG unterschrieben.

Somit wird die U8 mit ihren 28 Stationen nicht mehr in Wittenau, sondern im Märkischen Viertel enden. Bisher mussten Bewohner des Märkischen Viertels zur Weiterfahrt am Wilhelmsruher Damm in Busse umsteigen.

Zuvor muss die BVG dem Senat eine Trassenbewertung und eine Kosten-Nutzen-Analyse vorlegen. In der Vergangenheit war die Rede von circa 300 Millionen Euro für die neue 2-Kilometer-Trasse.

Ein Zwischenhalt soll auch im Eichhorster Weg erfolgen.