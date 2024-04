ÖPNV-Störungen in Berlin: Diese Linien sind aktuell bei BVG und S-Bahn betroffen

Die Fähren seien von dem Warnstreik nicht betroffen und verkehren planmäßig. Der Arbeitsausstand dauert voraussichtlich noch bis 14 Uhr an.

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe am Montagmorgen mitteilten, sind trotz des Streikaufrufs alle BVG-Linien im Einsatz.

Seit 3 Uhr morgens wird bei der BVG am heutigen Montag gestreikt.

Die BVG bemühe sich aber nach eigenen Angaben, den Betrieb "so gut es geht, aufrechtzuerhalten", wie sie mitteilten.

Betroffen von den Einschränkungen sind Busse, Trams und U-Bahnen. Die genauen Auswirkungen des Warnstreiks am Montag sind bislang unklar.

Am Montag von 3 Uhr früh bis 14 Uhr nachmittags sind Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der Tochter Berlin Transport dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Am längsten sind die Ausfälle aber bei der S1 und S8. Hier besteht bis zum 28. März zwischen den Bahnhöfen Birkenwerder und Oranienburg ein Ersatzverkehr mit Bussen.

Letztere ist von Donnerstagabend (19.45 Uhr) an bis etwa 1.30 Uhr zwischen den Stationen Wartenberg und Springpfuhl unterbrochen. Hier steht für die Fahrgäste ein Ersatzverkehr mit Bussen bereit. Auch bei der S9 kommt es in der Nacht zu Freitag zwischen etwa 1.30 Uhr und 4 Uhr zu Einschränkungen bei einzelnen Zügen.

Aufgrund eines Notarzteinsatzes kommt es bei der Ringbahn am Donnerstagnachmittag zu Beeinträchtigungen.

Die U-Bahnlinie U8 ist in Berlin-Neukölln derzeit zwischen den Stationen Hermannplatz und Hermannstraße unterbrochen.

Wegen eines Oberleitungsschadens am Platz der Vereinten Nationen war die Landsberger Allee vorübergehend gesperrt.

Das Gleiche gilt in der Zeit von Sonntag, 3. März, und Mittwoch, 21. März, jeweils von Sonntag bis Donnerstag ab 22 Uhr bis Betriebsschluss.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) überarbeiten in den kommenden Wochen den Bodenbelag am Bahnhof Unter den Linden. Dabei kommt es für Fahrgäste zu Einschränkungen.

Los gehen die Arbeiten am Bahnsteig der U5 am kommenden Montag, 19. Februar. Dann fahren die U-Bahnen bis Sonntag, 10. März, ohne Halt in Fahrtrichtung Hauptbahnhof durch.

Im Anschluss wird ab Montag, 11. März, bis Mittwoch, 27. März, die Bahnsteigseite gewechselt und die Züge fahren ohne Halt in Fahrtrichtung Hönow durch.

Auf der U6 in Fahrtrichtung Alt-Mariendorf finden die Arbeiten von Montag, 15. April, bis Sonntag, 5. Mai, statt. Die U-Bahnen halten hier in dieser Zeit nicht.

Ab Montag, 6. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, fährt die U6 ohne Halt in Richtung Kurt-Schumacher-Platz/Alt-Tegel durch.