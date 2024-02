Streik bei Bus und Bahn schon am Montag: BVG rechnet mit Einschränkungen

Berlin - Fahrgäste von Bussen, Trams und U-Bahnen müssen in Berlin schon vor dem bundesweiten Warnstreik am Donnerstag und Freitag mit Einschränkungen rechnen.

Wer so kurzfristig zu einem Warnstreik aufrufe, nehme in Kauf, dass viele Menschen die Arbeitsniederlegung zum Wochenstart unvorbereitet treffen werde. Bei den bisherigen Verhandlungen seien sich die Parteien in vielen Punkten schon nahe gekommen.

Für Montag haben die Gewerkschaften NahVG, gkl und dbb Beamtenbund zu einem Warnstreik von Schichtbeginn um 3 Uhr bis 14 Uhr aufgerufen. Bereits am Freitag haben sie zugleich zu einer Demonstration vor dem Abgeordnetenhaus aufgerufen.

Nicht nur Nutzer der Busse schauen am Donnerstag in die Röhre. © Jörg Carstensen/dpa

Ein weiterer Warnstreik bei U-Bahnen, Bussen und Trams steht in der zweiten Wochenhälfte bevor. Die Gewerkschaft Verdi hat die BVG-Beschäftigten und die der Tochtergesellschaft Berlin Transport zu einem ganztägigen Warnstreik am 29. Februar sowie am 1. März bis 14 Uhr aufgerufen. Hintergrund sind ebenfalls die laufenden Tarifverhandlungen.

Das Unternehmen verhandelt mit Verdi über die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Verdi wird am 1. März auch in allen weiteren Bundesländern außer Bayern den öffentlichen Personennahverkehr bestreiken, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte.

Mit dem koordinierten Vorgehen soll der Druck auf sämtliche Arbeitgeber, mit denen derzeit verhandelt wird, erhöht werden.