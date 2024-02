Vollbremsung eines BVG-Busses: Seniorin kann sich nicht mehr halten und stürzt

Berlin - Am vergangenen Sonntagabend wurde im Berliner Ortsteil Friedenau eine Seniorin bei einem Sturz in einem Linienbus der BVG verletzt.

Die verletzte Seniorin (81) musste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilt, geschah der Unfall im Bus der Linie 186 gegen 20.30 Uhr, als der 53-jährige Busfahrer in die Schloßstraße von der Kaisereiche kommend in Richtung Rathaus Steglitz fuhr.

Demnach wechselte ein fahrender Mann mit seinem Auto unvermittelt vor dem Bus seine Fahrspur, um nach rechts in die Bornstraße abzubiegen.

Daraufhin leitete der 53-Jährige eine Gefahrenbremsung ein, wodurch die 81-Jährige stürzte und sich Verletzungen am Kopf zuzog.

Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es jedoch nicht.