Warnstreik bei der BVG: Kommende Woche droht Stillstand in Berlin!

Berlin - Fahrgäste der BVG müssen in den kommenden Wochen mit Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi rechnen.

Die Gewerkschaft will unter anderem ein 13. Monatsgehalt. © Robert Michael/dpa

"Sollte die Arbeitgeberseite sich nicht bewegen, dann wird es tatsächlich zu Arbeitskampfmaßnahmen kommen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt vor dem Auftakt der Tarifverhandlungen am Mittwoch (15. Januar). "Wir sind auf alles eingestellt."

"Ab dem 15. Januar ist prinzipiell mit Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen", sagte Arndt. Dies sei vom Verhandlungswillen der Arbeitgeber abhängig. Streiks würden mindestens 24 Stunden vorher angekündigt. Für die Berliner Verkehrsbetriebe verhandelt der Kommunale Arbeitgeberverband.

Verdi geht mit einer Forderung von monatlich 750 Euro mehr in die Verhandlungen. Außerdem will die Gewerkschaft ein 13. Monatsgehalt, eine Fahrdienst- beziehungsweise Wechselschichtzulage in Höhe von 300 Euro sowie eine Schichtzulage von 200 Euro durchsetzen.

Die Forderungen belaufen sich nach Verdi-Angaben auf 250 Millionen Euro jährlich. Dies sei sehr ambitioniert, aber auch begründet, sagte Arndt.