05.06.2023 10:20 Carsharing-Fahrer rast Fußgänger um und fährt einfach weiter

In Berlin-Neukölln ist es am späten Sonntagabend in der Hermannstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Von Johannes Kohlstedt Berlin - In Berlin-Neukölln ist es am späten Sonntagabend in der Hermannstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Carsharing-Fahrer fuhr einfach weiter. © Morris Pudwell Ein Carsharing-Fahrer hat einen Fußgänger erwischt, als dieser gegen Mitternacht die Straße überqueren wollte. Statt sich um den schwer verletzten Passanten zu kümmern, bretterte er mit seinem Wagen davon. Ob der Fußgänger bei Rot die Straße überqueren wollte, ist unklar. Nur ein paar Meter von der Unfallstelle entfernt ist eine Ampel. Zeugen wollen jedoch beobachtet haben, dass der Wagen wohl zu schnell unterwegs gewesen sein soll. Während der Fußgänger schwer verletzt ins Krankenhaus geliefert werden musste, fehlt vom Fahrer jede Spur. Das Carsharing-Auto soll nach TAG24-Informationen aber wenig später gefunden und von der Polizei sichergestellt worden sein. Schwer verletzt kam der Fußgänger ins Krankenhaus. © Morris Pudwell Die Hermannstraße war zwischen Herrfurthstraße und Kienitzer Straße für etwa drei Stunden gesperrt.

Titelfoto: Morris Pudwell