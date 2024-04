Erster veganer REWE in Deutschland: Was kann der neue grüne Supermarkt?

Berlin - Im Berliner Szene-Kiez Friedrichshain hat ein Supermarkt mit ausschließlich veganen Produkten eröffnet. Wie kommt die gesunde Alternative an und was hat der Laden zu bieten? TAG24 war vor Ort.

Vom Einkaufskorb bis zur Wandfarbe - alles in grünen Farben. © Laura Voigt

Ein Eckladen auf der Warschauer Straße, wo sich junge Erwachsene, Studenten und hippe Leute nur so tummeln. Durch bunte Fahnen mit der Aufschrift "REWE - voll pflanzlich" merkt man bereits vor dem Eingang: Drinnen wird es grün!

Während der ersten Schritte im neuen Supermarkt wird einem mit den grünen Farben an den Wänden und im Sortiment nochmal mehr verdeutlicht, was hier verkauft wird.

Beim Obst und Gemüse wird schnell klar: Wer gesund leben will, muss mehr Geld in die Hand nehmen. Ob Zitronen, Bananen, Gurken oder Tomaten - alles ist Bio. Wenig später kommt die gewohnte Salatbar, an der sich bestimmt jeder REWE-Kunde schon einmal bedient hat. Und auch hier: Alles rein vegan.

Als Nächstes läuft man an der veganen "Wurst- und Käseabteilung" vorbei. Wer große Innovationen erwartet hat, wird enttäuscht sein.

Die Mehrheit der Wurst- und Käse-Alternativen gibt es schon in den normalen REWE-Filialen. Ähnlich ist es bei den Getränken, den Süßigkeiten und beim Brot.