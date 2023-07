22.07.2023 14:10 Christopher Street Day in Berlin: Tokio Hotel und auch "Couple on Tour" am Start

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin ist der Christopher Street Day (CSD) am Samstagvormittag unter dem Motto "Be their voice - and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!" gestartet. Nessie (26, r.) und Ina (27), die als "Couple on Tour" bekannt sind, nehmen am CSD teil. © Fabian Sommer/dpa, Screenshot/Instagram/coupleontour (Bildmonmtage) Im Laufe des Tages werden beim 45. CSD rund eine halbe Million Teilnehmer erwartet. Auch das Influencer-Pärchen "Couple on Tour" ist auf einem der 75 Umzugswagen, wie Ina (26) und Nessi (27) in ihrer Story auf Instagram zeigten. Die Berlin Pride für Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren* erstreckt sich auf 7,4 Kilometern durch mehrere Berliner Stadtteile. Am Brandenburger Tor endet der Umzug mit einem umfänglichen Bühnenprogramm. Unter anderem wird die Band "Tokio Hotel" auftreten. Berlin Er hat die "Bestie von Berlin" gesehen: "Es war etwas, was man nicht kannte" Bill (33) und Tom Kaulitz (33) machten bereits eine Woche zuvor per Twitter auf ihren Gig aufmerksam und verkündeten, bei ihrer Show neben Musik auch Liebe zu verteilen. Tokio Hotel beim CSD in Berlin: "Let's spread some love!" Polizei twitterte die diesjährige Route des CSD Erweitert Berlins Regierender Bürgermeister das Grundgesetz? Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (50, CDU, z.v.r.) eröffnete den CSD in Berlin. © Fabian Sommer/dpa Im Rahmen der Eröffnung der Pride prangerte Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (50, CDU), die zunehmende Diskriminierung queerer Menschen, vor allem in Ländern wie Ghana, Uganda und Polen an. "Das ist unerträglich", so der CDU-Politiker und stellte bei seiner Rede eine Erweiterung des Artikels 3 im Grundgesetz in Aussicht. "Meine feste Zusage für diesen Berliner Senat ist: Wir wollen den Artikel 3 des Grundgesetzes ändern. Da muss die sexuelle Identität mit rein. Das ist mein Versprechen", so Wegner am Samstag. Berlin Annabel (4) hat Leukämie: Treffen mit ihrem Lebensretter wird emotional Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (55, SPD) sagte bei der Eröffnung des CSD, dass auch in Deutschland die Diskriminierung zunehme. "Und dagegen müssen wir uns alle wehren und auch gemeinsam dagegen aufstehen und Haltung zeigen." *Als queer bezeichnen sich Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa, Screenshot/Instagram/coupleontour (Bildmonmtage)