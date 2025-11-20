Cirque du Soleil kommt nach Berlin: Hier könnt Ihr das Spektakel verfolgen

Berlin - Der berühmte Cirque du Soleil spielt künftig in Berlin . Mit ihrer neuen Show lassen sich die Akrobaten erstmals an einem festen Ort in Europa nieder.

Im Theater am Potsdamer Platz wird in nächster Zeit bei der neuen Show "Alizé" des Cirque du Soleil viel los sein. © Anne Marie Forker/Cirque du Soleil/dpa

Die Produktion mit dem Titel "Alizé" soll heute Abend (Donnerstag) im Theater am Potsdamer Platz Premiere feiern.

Der Cirque du Soleil, der vor rund 40 Jahren in Kanada gegründet wurde, ist international mit seinen Bühnenshows bekannt. Die neue Produktion in Berlin soll nun Akrobatik und Magie verbinden.

Das Theater werde sich in eine "Traumlandschaft" verwandeln, hatten die Veranstalter vorab angekündigt. Viele atemberaubende Attraktionen fänden direkt über dem Publikum statt.

In Berlin umfasst das Ensemble rund 40 Artistinnen und Artisten aus etwa 20 Ländern.