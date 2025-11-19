Eingebürgerter Palästinenser postet Hamas-Bild: Berlin zieht die Reißleine

Berlin - Ein eingebürgerter Palästinenser, der seit seiner Kindheit in Deutschland lebt, huldigte der Hamas auf Instagram. Nun reagieren die Berliner Behörden.

Die Einbürgerung des Palästinensers soll rückgängig gemacht werden. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Das Landesamt für Einwanderung kündigte an, den Fall zu überprüfen. Der eingebürgerte Abdallah erhielt eine Frist von vier Wochen, um gemeinsam mit seinem Anwalt Stellung zu nehmen.

Die Einbürgerung soll jedoch offiziell rückgängig gemacht werden, wie BILD aus Kreisen der Sicherheitsbehörden erfuhr. Der entsprechende Bescheid wird dem Palästinenser in den kommenden Tagen zugestellt.

Nach Zustellung des Bescheids hat er vier Wochen Zeit, um Widerspruch einzulegen.

Ansonsten wird das Bezirksamt den Pass beschlagnahmen und den Meldesatz entsprechend anpassen.

Der junge Mann habe auf Instagram ein Foto von zwei Kämpfern der Hamas mit einer Palästina-Flagge gepostet. Die Bildunterschrift lautete "Heros of Palestine". Nach BILD-Informationen habe Abdallah zudem mehrfach an anti-israelischen Demonstrationen teilgenommen und wurde dabei von der Polizei abgeführt.