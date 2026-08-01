City-Night-Run in Berlin: Hier kommt am Samstag kein Auto durch

Berlin - Am Samstag rollt der 34. City-Night-Run durch Berlin . Für Inlineskater und Läufer werden ab dem Nachmittag zahlreiche Straßen in Charlottenburg und Halensee gesperrt.

Neben den Läufern gehen auch Inlineskater an den Start und messen sich auf zehn Kilometern. (Symbolbild) © Michael Ukas/dpa

Die Laufstrecke ist vom Kurfürstendamm (Höhe Zoologischer Garten) bis zur Westfälischen Straße (Höhe S Halensee) gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Die Läufer sind ab dem Abend auch auf der Brandenburgischen Straße und der Lewishamstraße unterwegs. Demnach sind diese von etwa 14.30 Uhr bis 22.30 Uhr ebenfalls gesperrt.

Die Strecke kann der VIZ zufolge noch bis 17.45 Uhr an der Kantstraße (Höhe Kaiser-Friedrich-Straße) und an der Konstanzer Straße (Höhe Brandenburgische Straße) überquert werden.

Zu dem 34. City-Night-Run treten die Teilnehmenden in zwei Disziplinen an. Auf einer Strecke von fünf oder zehn Kilometern ist nach Angabe der Veranstaltenden Laufen angesagt.

Auf einer 10-Kilometer-Strecke werde ein Wettbewerb für Inlineskater angeboten. Möglich ist demnach auch, an beiden Disziplinen teilzunehmen - zuerst zehn Kilometer laufen und dann zehn Kilometer inlineskaten.