Führerschein weg, aber Miles weiß nichts davon: Diese Sicherheitslücke sorgt für Aufsehen!

Berlin - Tausende Berliner nutzen täglich Miles. Doch nach dem CSD-Anschlag stellt sich die Frage: Wie sicher ist Carsharing? Dazu kommt ein brisantes Problem: Wer seinen Führerschein verliert, könnte bei Miles trotzdem weiter am Steuer sitzen.

In Berlin lassen sich per App rund 6000 Miles-Autos mieten. © Marcus Brandt/dpa

Nach dem CSD-Anschlag betonte Miles-Chef Oliver Mackprang zunächst sein Mitgefühl für die Opfer. Die Identität und der Führerschein aller Nutzer würden nach den gesetzlichen Vorgaben geprüft, wie er gegenüber der Berliner Morgenpost erklärt.

Einen Zugriff auf Führungszeugnisse oder Polizeidaten habe das Unternehmen aus Datenschutzgründen allerdings nicht.

Hinzukommt: Verliert ein Kunde seinen Führerschein, erfährt Miles davon derzeit nichts. "Hier wäre eine digitale Schnittstelle zur Führerscheinstelle sicher hilfreich", so Mackprang.

In Berlin ist Miles längst kein Nischenangebot mehr. Nach Angaben des Unternehmens nutzt bereits jeder vierte Führerscheinbesitzer in der Hauptstadt Carsharing. Rund 6000 Fahrzeuge sind auf Berlins Straßen unterwegs.

Mit den Fahrzeugen werde allerdings nicht immer sorgsam umgegangen. "In Berlin gibt es nicht die pflegsamste Kundschaft", sagt Mackprang offen. Mehr als 100 Mitarbeiter seien deshalb allein in der Hauptstadt mit Reinigung und Instandhaltung der Autos beschäftigt.