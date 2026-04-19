Citylauf S25 in Berlin: Tausende Läufer sorgen für Sperrungen
Von Lea Marie Kläsener
Berlin - Für den S25-Lauf sind am Sonntag zahlreiche Straßen im Berliner Westend und am Grunewald gesperrt.
Noch bis 14 Uhr gibt es deshalb zahlreiche Sperrungen und Einschränkungen, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.
Die B5 Heerstraße ist noch bis etwa 13 Uhr in beide Richtungen zwischen Am Postfenn und der Jafféstraße für Autos gesperrt. Die Sperrung der gesamten Laufstrecke für Autos und Fahrräder endet, kurz nachdem die letzten Läuferinnen und Läufer die Strecke passiert haben. Auch der Olympische Platz einschließlich Trakehner Allee ist gesperrt.
Die Polizei erließ zudem wegen des Laufs eine Allgemeinverfügung: Konkret herrscht in einem bestimmten Bereich ein Verbot, Waffen und Messer mit sich zu führen. Das gilt unter anderem am Olympischen Platz und in der Trakehner Allee.
Die Route startet für alle Läufe am Olympischen Platz und endet am Olympiastadion. Sie führt für den 25-Kilometer-Lauf größtenteils durch den Grunewald, kürzere Laufstrecken erstrecken sich hauptsächlich durch den Olympiapark.
Der 25-Kilometer-Lauf führt vom Olympischen Platz über die Olympische Straße, Preußenallee, Heerstraße, Jafféstraße und über die Eichkampstraße durch den Grunewald und erreicht über die Havelchaussee und Angerburger Allee sowie Glockenturmstraße das Ziel im Olympiapark.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa