Citylauf S25 in Berlin: Tausende Läufer sorgen für Sperrungen

Berlin - Für den S25-Lauf sind am Sonntag zahlreiche Straßen im Berliner Westend und am Grunewald gesperrt.

Mehr als 10.000 Läufer gehen jedes Jahr bei dem Event in Berlin an den Start. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Noch bis 14 Uhr gibt es deshalb zahlreiche Sperrungen und Einschränkungen, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Die B5 Heerstraße ist noch bis etwa 13 Uhr in beide Richtungen zwischen Am Postfenn und der Jafféstraße für Autos gesperrt. Die Sperrung der gesamten Laufstrecke für Autos und Fahrräder endet, kurz nachdem die letzten Läuferinnen und Läufer die Strecke passiert haben. Auch der Olympische Platz einschließlich Trakehner Allee ist gesperrt.

Die Polizei erließ zudem wegen des Laufs eine Allgemeinverfügung: Konkret herrscht in einem bestimmten Bereich ein Verbot, Waffen und Messer mit sich zu führen. Das gilt unter anderem am Olympischen Platz und in der Trakehner Allee.

Die Route startet für alle Läufe am Olympischen Platz und endet am Olympiastadion. Sie führt für den 25-Kilometer-Lauf größtenteils durch den Grunewald, kürzere Laufstrecken erstrecken sich hauptsächlich durch den Olympiapark.