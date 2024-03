12.03.2024 12:13 14-Jähriger rast vor Polizei davon und hinterlässt Trümmerfeld

In Berlin-Neukölln sind bei einer wilden Verfolgungsjagd am Montagabend mehrere Autos beschädigt worden. Am Steuer des Fluchtfahrzeugs saß ein 14-Jähriger.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Neukölln sind am Montagabend bei einer wilden Verfolgungsjagd mehrere Autos beschädigt worden. Am Steuer des Fluchtfahrzeugs saß ein 14-Jähriger. In Neukölln hielt ein minderjähriger Verkehrssünder am Montag die Polizei in Atem. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Laut Polizei ignorierte der Jugendliche gegen 18.20 Uhr an der Wildenbruchstraße das Haltesignal einer Streife und raste mit seinem Carsharing-Wagen davon. Am Kiehlufer überholte der 14-Jährige einen Toyota und stieß dabei seitlich mit diesem zusammen. Der junge Raser verlor daraufhin die Kontrolle über das Auto, fuhr gegen zwei Poller, rammte fünf geparkte Autos und kam zum Stehen. Der Jugendliche flüchtete zu Fuß weiter, konnte aber wenig später von Polizisten gestoppt und festgenommen werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Junge an seine Eltern übergeben. Der 59-jährige Toyota-Fahrer erlitt eine Kopfverletzung und wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa