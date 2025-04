18-Jähriger attackiert Passanten am Alex mit Elektroschocker

Berlin - Die Polizei hat am Donnerstagabend einen 18-Jährigen wegen mehrerer Straftaten am Alexanderplatz in Berlin festgenommen. Auch auf dem Revier beruhigte der junge Mann sich nicht.

Die mutmaßlichen Straftaten spielten sich nicht weit der Polizeiwache am Alexanderplatz ab. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Gegen 18.50 Uhr machten Zeugen Polizisten der Wache am Alex darauf aufmerksam, dass ein junger Mann wahllos Passanten mit einem Elektroschockgerät angreife.

Einsatzkräfte konnten den 18-Jährigen kurz darauf in der Nähe der Wache festnehmen. Noch währenddessen beleidigte und bedrohte dieser drei der Hinweisgeber - die er zuvor ebenfalls mit dem Elektroschocker angegriffen hatte.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten Drogen in geringer Menge. In der Nähe fanden sie zudem die Taschenlampe mit Elektroschockfunktion. Die dazugehörige Kappe entdeckten die Beamten im Rucksack des 18-Jährigen.



Noch während der Aufnahme des Sachverhalts meldete sich ein weiterer Zeuge. Dieser hatte beobachtet, wie der junge Mann einer bislang unbekannten Frau an den Po gegrapscht hatte.



Auf der Alex-Wache, wo die Personalien aufgenommen werden sollten, spuckte der 18-Jährige plötzlich einer Polizistin ins Gesicht. Wie sich herausstellte, hält sich der Tatverdächtige unerlaubt in Deutschland auf.