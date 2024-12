27.12.2024 10:25 19-Jährige sticht Seniorin nieder und sperrt sie schwer verletzt ein

Am 2. Weihnachtsfeiertag ist eine 84 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Spandau überfallen, niedergestochen und anschließend eingeschlossen worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Skrupelloser Raub: Am 2. Weihnachtsfeiertag ist eine 84 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Spandau überfallen und niedergestochen worden. Die Einsatzkräfte mussten die Tür aufbrechen, um die schwer verletzte Seniorin zu retten. (Symbolfoto) © Silke Suliivan/dpa Die Seniorin wurde von den Einsatzkräften mit einer Stichwunde im Oberkörper aufgefunden und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr soll nach Polizeiangaben nicht bestehen. Ein Anwohner wählte gegen 10 Uhr den Notruf, als er Hilferufe aus dem Hochhaus im Reclamweg wahrnahm. Die Beamten konnten die Schreie der verschlossenen Wohnung der 84-Jährigen zuordnen und brachen die Tür auf. Nach den bisherigen Ermittlungen soll zuvor eine 19-Jährige die betagte Dame in ihren eigenen vier Wänden angegriffen und zugestochen haben, um sie danach zu berauben. Berlin Crime Schüsse auf Grillimbiss in Berlin-Spandau Obendrein ließ die mutmaßliche Täterin ihr Opfer anschließend hilflos in der Wohnung zurück und schloss sie sogar ein. Die Tatverdächtige konnte im Verlauf der Ermittlungen identifiziert und festgenommen werden. Sie soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

