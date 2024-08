19-Jähriger fährt auf S-Bahn-Dach mit - Polizei schnappt ihn in Schöneberg!

Der 19-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Wie die Ermittler mitteilten, ereignete sich die Tat am Montag gegen 10 Uhr am Berliner Bahnhof Julius-Leber-Brücke. Zuvor sei der 19-Jährige am Bahnhof Yorckstraße auf die S-Bahn geklettert.

Als er von dem Dach der S-Bahn herunter sprang, verletzter er eine 31-Jährige am Kopf. Danach flüchtete er, woraufhin die Frau den 19-Jährigen bis zur Herbertstraße verfolgte und dort festhielt, bis die Polizei eintraf.

Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die Verletzte. Der 19-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung verantworten.

In diesem Zusammenhang möchte die Bundespolizei erneut auf die Gefahren aufmerksam machen. Wer sich auf einen Wagon begibt, befindet sich in höchster Lebensgefahr! Bereits beim Hochklettern eines Bahnwagons, ist eine unsichtbare Gefahr von Bahnstrom vorhanden.