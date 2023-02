21-Jährigen am Potsdamer Platz überfallen: Wer kennt diese Bahnhofs-Treter?

Die beiden Tatverdächtigen sind bei ihrer Flucht vom Tatort von Überwachungskameras gefilmt worden. © Polizei Berlin

Der versuchte Raub trug sich am Nachmittag des 25. Juli 2022 in der Bahnhofshalle des Potsdamer Platzes zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach hätten die Angreifer ihr Opfer unvermittelt von hinten an den Armen und im Nacken gepackt und ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert.

Zudem hätten sie auch damit gedroht, ein Messer dabei zu haben. Nichtsdestotrotz setzte der junge Mann sich zur Wehr. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung in deren Folge der Angegriffene zu Boden ging.

Doch auch jetzt ließen die Angreifer nicht von dem 21-Jährigen ab, sondern malträtierten ihn weiter mit Tritten. Erst durch das Eingreifen von Zeugen ergriffen die mutmaßlichen Täter die Flucht und wurden dabei durch vor Ort installierte Überwachungskameras gefilmt.

Die Ermittler fragen, wer die gesuchten Männer kennt und Angaben zu ihrer Identität und/oder ihren Aufenthaltsorten machen kann. Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?