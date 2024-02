18.02.2024 13:30 21-Jähriger mit Stichverletzungen in Klinik gebracht: Not-Operation

Mit mehreren Stichverletzungen ist am Samstagabend ein 21-Jähriger in ein Krankenhaus in Berlin gebracht worden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Mit mehreren Stichverletzungen ist am Samstagabend ein 21-Jähriger in ein Krankenhaus in Berlin eingewiesen worden. Bei einem schwer verletzten jungen Mann (21) war für die Berliner Rettungskräfte am Samstag schnelles Handeln gefragt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Laut Informationen der Polizei hatte zuvor ein bislang Unbekannter den 21-Jährigen gegen 20.30 Uhr in der Rettungsstelle der Klinik abgegeben. Der junge Mann wies mehrere Stichverletzungen am Oberkörper und an einem Arm auf. Er wurde vor Ort notbehandelt und in ein anderes Krankenhaus verlegt. Dort folgte eine Notoperation. Den Angaben nach soll keine Lebensgefahr mehr bestehen. Berlin Crime Zehn Schüsse auf Wohnhaus in Gesundbrunnen abgegeben: Fall gibt Rätsel auf Noch ist völlig unklar, wie, wo und durch wen der 21-Jährige verletzt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa