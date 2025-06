22-Jährige öffnet Wohnungstür: Plötzlich sticht fremder Mann auf sie ein

Berlin - Die Messer-Attacken in der Hauptstadt nehmen immer drastischere Formen an: Am Donnerstagabend ist eine 22-Jährige aus Berlin-Lichtenberg unvermittelt von einem Unbekannten angegriffen worden.

Die junge Frau ist in einem Mietshaus in der Frankfurter Allee angegriffen worden. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Allerdings geschah der blutige Vorfall nicht irgendwo auf der Straße, was schon schlimm genug gewesen wäre, sondern an einem Ort, an dem man sich eigentlich sicher fühlen sollte: in der eigenen Wohnung.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann gegen 19.30 Uhr in einem Mietshaus in der Frankfurter Allee gegen die Wohnungstür der jungen Frau geschlagen und getreten haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen sich nicht gekannt und keine gemeinsame Vorgeschichte gehabt haben, wie eine Sprecherin TAG24 auf Nachfrage bestätigte.

Als sie daraufhin die Tür öffnete, soll der Fremde unvermittelt mit einem Messer auf sie losgegangen sein. Sie habe der ersten Attacke nur knapp ausweichen können und wurde dadurch von der Klinge am Oberkörper gestreift.

Anschließend sei es ihr gelungen, die weiteren Stiche mit ihren Armen abzuwehren, wobei sie Schnittverletzungen an den Händen erlitt. Dann soll der Messer-Mann schließlich von ihr abgelassen haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein.