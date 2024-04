Mitten durch Neukölln: 25-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Berlin - In der vergangenen Nacht fiel einem Berliner Einsatzfahrzeug ein Golf mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Zuvor wurden Waffen aus dem Fahrzeug auf die Straße geschmissen.

Trotz Martinshorn und Blaulicht konnte der Golf flüchten. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, bemerkten die Beamten den Golf am Montagabend gegen 23.20 Uhr beim Befahren der Hermannstraße in Richtung Rollbergstraße im Stadtteil Neukölln.

Daraufhin wendete das Einsatzfahrzeug, um den Raser zu stoppen. Als die Insassen des Golfs den Polizeiwagen bemerkten, beschleunigte der Fahrer stark und bog nach links in die Selchower Straße ab.

Trotz Martinshorn und Blaulicht konnte der Golf flüchten. Auf dem Columbiadamm konnten die Beamten den Wagen schlussendlich stoppen und die vier Insassen, den Wagen sowie seinen 25-jährigen Fahrer überprüfen und durchsuchen.

Nach Abschluss der Untersuchungen durften die vier Personen den Heimweg antreten.