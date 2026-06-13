28-Jähriger in Grillhaus in Wedding niedergestochen: Drei Männer festgenommen

Berlin - In der Nacht auf Samstag ist im "First Grillhaus" in Berlin-Wedding ein 28-Jähriger nach einem Streit niedergestochen worden.

Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen später in eine Klinik. © Thomas Peise

Wie die Polizei berichtete, geriet der Mann gegen 0.50 Uhr mit einer größeren Personengruppe in Streit. Daraufhin flüchtete er in einen Imbiss an der Reinickendorfer Straße.

Dort soll er von mehreren Männern zu Boden gebracht und geschlagen worden sein. Außerdem erlitt er eine Stichverletzung am Oberschenkel.

Der 39-jährige Betreiber des Imbisses versuchte, die Auseinandersetzung zu schlichten. Dabei wurde er mit Reizgas besprüht und zog sich Augenreizungen zu. Die alarmierten Rettungskräfte behandelten ihn ambulant vor Ort.

Zuvor hatte eine Polizeibeamtin dem verletzten 28-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe geleistet. Er wurde danach stationär in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

Die Angreifer flüchteten zunächst. Wenig später konnte die Polizei in der Turiner Straße drei mutmaßlich Beteiligte im Alter von 42, 38 und 26 Jahren festnehmen.